الدريوش: توقيف 3 أشخاص للإشتباه في افتعالهم لحرائق غابتي “إفرني” و”تافرسيت”

تمكنت مصالح الدرك الملكي، يوم الأربعاء، بإقليم الدريوش، من توقيف 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في إشعال حريق غابتي” إفرني”و “تافرسيت”، التي خلفت خسائر كبيرة على مستوى الغطاء الغابوي.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، فإن المشتبه فيهم الثلاثة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ من المحتمل أن يكونوا المتسببين الرئيسين في إشعال الحرائق التي طالت عشرات الهكتارات من الغابات.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن أسباب إقدام هؤلاء الأشخاص على افتعال الحريق لا زالت مجهولة، في الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية المختصة تحقيقها مع المشتبه فيهم لتحديد ملابسات الحريق.

وكان الحريق الغابوي قد نشب الأسبوع الماضي، وأتى على عشرات الهكتارات من غابتي “إفرني” و“تافرسيت” وتسبب في خسائر مادية كبيرة لساكنة المنطقة المعروفة بإنتاج الزيتون.