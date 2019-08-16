بعد أشهر من الحديث عن أزمة صامتة بين البلدين..الملك يتصل هاتفيا بالملك السعودي سلمان وولي عهده

بعد أشهر من الحديث عن أزمة صامتة بين المملكة العربية السعودية والمغرب، أعلنت المملكة عن تلقي الملك سلمان وولي عهده المثير للجدل، محمد بن سلمان، لاتصال من الملك محمد السادس. وقالت وكالة الأنياء السعودية “واس” أمس الخميس، إن الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس، هنأه فيه بعيد الأضحى، والذي أحيته المملكة السعودية يوم الأحد الماضي، وأحياه المغرب يوم الإثنين. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين الملك محمد السادس التهنئة بهذه المناسبة “داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات”.

وحسب ذات المصدر، فقد اتصل الملك محمد السادس كذلك بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، حيث عبر ابن سلمان، عن شكره وتقديره لملك المغرب، على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

وكان حديث عن أزمة صامتة بين البلدين قبل أشهر، على خلفية انسحاب المغرب من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تتزعما السعودية، وحديث عن تحفظ المغرب عن استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جولته المغاربية قبل أشهر، إلا أن المغرب عاد ليدعم السعودية بعد الاعتداءات التي شنتها قوات الحوثيين على أراضيها.