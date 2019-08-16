في صفقة انتقال حر.. المهدي الخلاطي يعود إلى اتحاد طنجة

أعلن نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع المهدي الخلاطي ليعزز خطه الدفاعي بدءا من الموسم القادم.

وانضم الخلاطي لفارس البوغاز في عقد يمتد لموسمين، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجيش الملكي، متم الموسم الكروي الماضي.

ويعود صاحب 27 عاما إلى اتحاد طنجة، الذي تدرج في جميع فئاته السنية، وصولا إلى الفريق الأول، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع المغرب التطواني، ثم وقع في كشوفات الفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، حيث قضى موسمين مع الكتيبة العسكرية.

ويسعى فارس البوغاز إلى البصم على موسم جيد، إذ يصارع على ثلاث واجهات، البطولة الاحترافية وكأس العرش، ناهيك عن كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي سيخوض دوره التمهيدي غشت الجاري.