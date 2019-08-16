محكمة أميركية: من حق الأطفال المهاجرين المحتجزين الحصول على الصابون

المناطق - وكالات

أكدت محكمة استئناف أميركية، أمس (الخميس)، أن الغذاء المناسب والصابون ومعجون الأسنان جزء من شروط «السلامة والعناية الصحية» التي يفترض أن يضمنها القانون للأطفال المهاجرين في مراكز احتجازهم، في ردّ على طلب طعن تقدمت به الحكومة لقرار حول شروط استقبال هؤلاء القاصرين.

وكانت وزارتا الداخلية والعدل الأميركيتان رأتا في مرافعات الاستئناف أن واجب ضمان «السلامة والعناية الصحية» المدرج في قانون صدر في 1997 لا يشمل بالضرورة شروط نوم القاصرين المحتجزين، ولا تأمين معدات للعناية الصحية لهم، لأن النص لا يتحدث عن ذلك بشكل واضح.

لكن القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قالوا: «نختلف كثيراً مع هذا الرأي».

وكتبوا أن «العمل على ضمان حصول الأطفال على غذاء مناسب بكميات كافية، وشربهم مياهاً صالحة، وإيواءهم في منشآت مزودة بالمعدات الصحية، وحصولهم على الصابون ومعجون الأسنان وعدم حرمانهم من النوم، أمور لا بد منها بالتأكيد لسلامة الأطفال».

وأضاف القضاة أن المحكمة التي أصدرت الحكم الأول كانت محقّة في عدم ترك هذه المعايير لتقديرات الحكومة وحدها.

وكانت عمليات تفتيش جرت في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين، التابعة للشرطة على الحدود، كشفت أنهم يعانون ظروفاً وصفت بأنها غير إنسانية، منها اكتظاظ المراكز ونوم محتجزين على الأرض ومراحيض بلا أبواب ودرجات حرارة منخفضة جداً.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية التقت في يونيو (حزيران) الماضي في تكساس أطفالاً بلا مرافقين بالغين، «لا يتمكنون من الاستحمام بانتظام، ولا يحصلون على ملابس نظيفة». وقالت إن بعض هؤلاء لم يستحموا «منذ أسابيع» ويعانون من القمل.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحدّ من تدفق هؤلاء المهاجرين وزيادة عمليات إبعاد المتسللين.

وتواجه الولايات المتحدة تدفقاً للمهاجرين على الحدود مع المكسيك. وقد أوقف هناك 82 ألف مهاجر في يوليو (تموز)، وهو عدد أقل بـ21 في المائة عما كانوا عليه في يونيو.