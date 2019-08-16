"النهضة" تغرق وقطر راعية للإرهاب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

أبرز الأحداث في السياسة والفن والاقتصاد والرياضة تأتيكم ضمن نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة 16 أغسطس 2019.

ففي عالم السياسة تتابعون: باحث أمريكي يطالب بلاده بإعلان قطر "دولة راعية للإرهاب"، وبومبيو: إيران وحزب الله يهددان أمن وسلامة لبنان، ومليشيات طرابلس تستعين بعناصر من داعش لقتال الجيش، ونيباليون ينضمون لآلاف العمال في قطر احتجاجا على سوء المعيشة، وجونسون يؤكد للرئيس الفلسطيني التزام بريطانيا بـ"حل الدولتين"، وناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بجبل طارق تستعد للمغادرة.

كما تجدون: الحكومة الفنزويلية تستعد لاستئناف المحادثات مع المعارضة، وتونس بأسبوع.. أزمة المياه تغرق الشاهد والنهضة تكتب نهايتها بـ3 مرشحين، و"تنمية سيناء".. طريق مصر للقضاء على الإرهاب، والجيش الليبي يستهدف غرفة تحكم لطائرات مسيرة تركية بمطار زوارة، ونيوزيلندا تجمع أكثر من 12 ألف قطعة سلاح منذ هجوم كرايستشيرش، وبيونج يانج أطلقت مقذوفين وسقطا قبالة ساحلها الشرقي.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: ترامب يتوقع اتفاقا تجاريا "رائعا" مع بريطانيا بعد بريكست، والمعارضة التركية تحمل أردوغان مسؤولية تفاقم معدلات البطالة، و"مدارس تركية" تتفاوض لإعادة هيكلة قروض بقيمة 225 مليون دولار، وأسعار الذهب تحافظ على قوتها وتصعد إلى 1522 دولارا، وأسعار النحاس تهبط بفعل تهديدات الصين التجارية، وكوريا الجنوبية تتجه للتهدئة مع اليابان لحل النزاع التجاري.

وإلى الملاعب: نيمار يعرض تخفيض راتبه لتسهيل عودته لبرشلونة، أما في التكنولوجيا تتابعون: اضطراب في هواوي.. تأجيل طرح Mate X بشكل مفاجئ إلى أجل غير مسمى.

وفي الفن: في الذكرى الـ73.. أشهر 5 أفلام بوليوودية عن استقلال الهند، أما في المنوعات: منحها هدية عندما كانت لاجئة.. فعادت لتشكره بعد 25 عاما.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 16 أغسطس/آب 2019.

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