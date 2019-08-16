سجن ألماني بتهمة التآمر لتصدير قطع غيار أمريكية إلى إيران

قضت محكمة أمريكية بالسجن حوالي 21 شهرا والغرامة 5 آلاف دولار لألماني بتهمة التآمر لتصديره قطع غيار توربينات غازية من الولايات المتحدة إلى إيران.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان منشور عبر موقعها، الخميس، أن مجتبى بريا "68 عامًا"، مواطن ألماني، اعتقل في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بمطار لوجان الدولي، ويقبع في السجن منذ ذلك اليوم، مما يعني أنه حكم عليه بالمدة التي تقريبًا أمضاها هناك.

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وكان بريا مديرًا بـ"إنيرجي ريبابليك جي إن بي إتش"، وهي شركة تصدير مقرها مدينة كولونيا الألمانية، ومعظم عملائه موجودين في إيران.

واعترف بريا بالتآمر عام 2017 مع آخرين للحصول على قطع غيار توربينات طاقة من شركة بمقاطعة ساراتوجا في ولاية نيويورك، وكان من المفترض إرسالها إلى ألمانيا ثم إعادة شحنها إلى إيران، في إطار مخطط للانتهاك عن عمد لقوانين مراقبة الصادرات الأمريكية.

واعترف اثنين آخرين كانا مع بريا في المؤامرة بارتكابهم الجريمة، وحكم على أحدهم يدعى أولاف تيبر "53 عامًا"، ألماني، في 3 أغسطس/آب 2018 بالسجن 24 شهرًا وغرامة 5 آلاف دولار؛ إذ كان المؤسس والمدير الإداري لـ"إنيرجي ريبابليك".

أما المتهمة الأخرى تدعى مهين مجتهد زاده "74 عامًا"، إيرانية، واعترفت بتهمة التآمر لانتهاك القانون في 19 يوليو/تموز 2019، ومن المقرر صدور حكم بشأنها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.