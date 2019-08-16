يُكلف 3.5 مليار جنيه وافتتاحه قريبًا.. طريق شرم الشيخ الجديد

مصراوي قالت مصادر مُطلعة لمصراوي، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من الطريق الجديد "عيون موسي - شرم الشيخ"، بطول 340 كيلو متر بمسار جديد يختلف عن المسار الحالي، وأن الشركات المنفذة تقوم الآن باستكمال إنشاء خدمات الطريق مثل محطات التموين ونقاط...

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