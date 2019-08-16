عسيران: الوحدة الوطنية في لبنان هي الاساس لكل انتصار

حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران "كل من صنع الانتصار على العدو الاسرائيلي في اب من العام 2006"، معتبرا ان "الوحدة الوطنية في لبنان تبقى هي الاساس لكل انتصار".
وفي تصريح له رأى عسيران أن "اللبنانيين أجمعوا على العيش بحرية وكرامة ودافعوا عن ارضهم وعرضهم وهذا يؤكد أن الانتصار لا يكون الا بتفاهم ابناء الشعب اللبناني مع بعضهم البعض".
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