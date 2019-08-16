عسيران: الوحدة الوطنية في لبنان هي الاساس لكل انتصار

حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي عسيران​ "كل من صنع الانتصار على ​العدو الاسرائيلي​ في اب من العام 2006"، معتبرا ان "الوحدة الوطنية في ​لبنان​ تبقى هي الاساس لكل انتصار".

وفي تصريح له رأى عسيران أن "اللبنانيين أجمعوا على العيش بحرية وكرامة ودافعوا عن ارضهم وعرضهم وهذا يؤكد أن الانتصار لا يكون الا بتفاهم ابناء ​الشعب اللبناني​ مع بعضهم البعض".