شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ على "أهمية استثمار الأجواء الإيجابية الساءدة لتفعيل عمل ​الحكومة​ وإنتاجيتها لتعويض مرحلة التعطيل التي تركت اثارها السلبية على اكثرية القطاعات الاقتصادية وهذا يستدعي تكثيف جلسات الحكومة وعدم المماطلة تحت اية ذريعة". وفي تصريح لـ"النشرة"، لفت هاشم إلى أن "الحكومة مطالبة بترجمة الوعود التي اطلقتها مع ​الموازنة​ وقبلها وبعدها لتلبية المطالب الإنمائية والخدماتية للمناطق وخاصة منطقة حاصبيا التي حرمت منها في موازنة العام الماضي بسبب المصالح الانتخابية التي حكمت تعاطي وزارات الخدمات انطلاقا من المصالح الضيقة الحزبية والسياسية ولذلك نلفت عناية وزراء الخدمات الالتفات الى حاجات وحقوق هذه المنطقة لان لها أهمية الاهتمام والالتزام".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم لـ"النشرة": الحكومة مطالبة بترجمة الوعود التي اطلقتها مع الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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