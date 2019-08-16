النشرة: إصابة مواطن جراء تعرضه لصعقة كهربائية في بلدة كفرتبنيت

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية عن "سقوط جريح جراء تعرضه لصعقة كهربائية على احد اعمدة ​الكهرباء​ في بلدة ​كفرتبنيت​ وتم اسعافه ونقله من قبل شباب ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي مركز ​النبطية الفوقا​ الى ​مستشفى النبطية الحكومي​".

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