أكّد محافظ الشمال رمزي نهرا، "ان الصورة اليوم في الشمال هي بانتظار القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء، ونحن وضعنا حلا مؤقتا لاقضية الشمال الاربعة، بإحداث مكب في تربل، واذا رفض هذا الحل فسنبحث عن موقع بديل لان لا يجوز ان تبقى النفايات في الشوارع".
ولفت نهرا في حديث تلفزيوني، الى "ان الحل هو في أن يقوم كل اتحاد بمعالجة نفاياته، في حال رفضت الحكومة الحل المؤقت،" مشيرا الى "ان اليوم لم يعد بامكاننا فرز النفايات التي مر على وجودها أسابيع في الشوارع،" وكشف ان "نحن نسعى في الحل الدائم الى ايجاد معامل في محافظة الشمال، لمعالجة النفايات من خلال الفرز والتسبيخ ومعالجة العوادم".
كانت هذه تفاصيل خبر نهرا: إذا رفض حل النفايات المؤقت لأقضية الشمال فسنبحث عن موقع بديل للمطمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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