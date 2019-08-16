نهرا: إذا رفض حل النفايات المؤقت لأقضية الشمال فسنبحث عن موقع بديل للمطمر

أكّد محافظ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​، "ان الصورة اليوم في الشمال هي بانتظار القرار الذي سيصدره ​مجلس الوزراء​، ونحن وضعنا حلا مؤقتا لاقضية الشمال الاربعة، بإحداث مكب في تربل، واذا رفض هذا الحل فسنبحث عن موقع بديل لان لا يجوز ان تبقى النفايات في الشوارع".

ولفت نهرا في حديث تلفزيوني، الى "ان الحل هو في أن يقوم كل اتحاد بمعالجة نفاياته، في حال رفضت الحكومة الحل المؤقت،" مشيرا الى "ان اليوم لم يعد بامكاننا فرز النفايات التي مر على وجودها أسابيع في الشوارع،" وكشف ان "نحن نسعى في الحل الدائم الى ايجاد معامل في محافظة الشمال، ل​معالجة النفايات​ من خلال الفرز والتسبيخ ومعالجة العوادم".