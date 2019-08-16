النشرة: جريحان جراء انحراف سيارة عند مفرق أنصارية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن "سقوط جريحين نتيجة انحراف ​سيارة​ عند مفرق أنصارية باتجاه صيدا"، مشيرةً إلى أنه "عملت سيارات ​الصليب الاحمر​ على نقلهما الى المستشفى".

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