الشيخ الخطيب دعا الدول العربية والاسلامية الى الاقتداء بالتجربة الايرانية

طالب نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​، العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة في مسجد لبايا- البقاع الغربي، ​الدول العربية​ والاسلامية ان تتحرر من هيمنة وضغوطات الدول المستكبرة التي تفرض العقوبات وتحاصر شعوب المنطقة في محاولة اخضاعها واعادتها الى دائرة الانتداب والاستعمار، وما تمارسه ​الادارة الاميركية​ من ظلم واضطهاد وغطرسة استعمارية يكشف زيف ادعاءاتها بالديمقراطية والدفاع عن ​حقوق الانسان​، من هنا فان الاقتداء بتجربة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي اعتمدت على الله وقدراتها الذاتية وسواعد شعبها لتكون قوة محورية لايمكن تجاوزها، امر حيوي يحتم على الدول انتهاج ​سياسة​ مقاومة للاستكبار".

وإذ استنكر الشيخ الخطيب، العقوبات والضغوط الاميركية على دولنا وشعوبنا،" طالب "​الحكومة اللبنانية​ بانتهاج سياسية ​اقتصاد​ية اصلاحية تعتمد من خلالها على الله وقدرات وكفاءات شعبها وثروات بلادها من مشتقات نفطية ونحوها ، فتقيم مشاريع استثمارية وتبادر الى دعم القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وخدمات وتطلق حركة الابداع والانتاج لاصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة ليكون اقتصادنا متحررا من اي تبعية لاي دولة اجنبية، فلبنان الكبير بطموحات ابنائه وخبرات طاقاته ونخبه وصمود شعبه وشجاعة مقاوميه قادر على صنع اقتصاد مقاوم متحرر من الهيمنة الاجنبية .

وهنأ الشيخ الخطيب، اللبنانيين والعرب والمسلمين وكل الشرفاء في العالم بالانتصار الكبير الذي حققه لبنان بمقاومته وشعبه وجيشه فاسقط المشروع الصهيوني الهادف الى حذفه عن الخارطة السياسية في معرض اقامة الشرق الاوسط الجديد الذي ارادته اميركا وحلفاؤها ساحة مستباحة يعربد فيها العدو الصهيوني لتكون له السيادة على منطقتنا العربية والاسلامية تمهيداً لتحقيق الحلم التلمودي في اقامة ​اسرائيل​ الكبرى بحدودها التوراتية من الفرات الى النيل .