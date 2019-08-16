مصلحة الليطاني تقدمت بإخبار إلى النيابة العامة المالية بحق معتدين على الاملاك النهرية

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بإخبار امام ​النيابة العامة المالية​ بوجه كل من حسن مازح وجواد شلهوب ومالك عياد بسبب التعديات على الاملاك النهرية في منطقة طرفلسية. وتقدمت المصلحة بشكوى أمام النيابة العامة المالية في حق شريف هاشم بسبب تعديه على نهر الليطاني، بمساحة 1700 متر مربع ببناء منزل ومسبح و​حديقة​ في منطقة ​الجزيرة​ العقارية.

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