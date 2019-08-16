النشرة: الجيش الاسرائيلي اطلق رشقات رشاشة في محيط موقعه في تلة رويسات العلم

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ أطلق منذ بعض الوقت عدة رشقات رشاشة متوسطة وثقيلة في محيط موقعه في تلة ​رويسات العلم​ في خراج ​كفرشوبا​".

وتزامن ذلك مع تحليق ل​مروحية​ اسرائيلية دون طيار في سماء المنطقة.