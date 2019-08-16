افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن "الجيش الاسرائيلي أطلق منذ بعض الوقت عدة رشقات رشاشة متوسطة وثقيلة في محيط موقعه في تلة رويسات العلم في خراج كفرشوبا".
وتزامن ذلك مع تحليق لمروحية اسرائيلية دون طيار في سماء المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي اطلق رشقات رشاشة في محيط موقعه في تلة رويسات العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.