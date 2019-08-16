الرئيس عون بذكرى حرب تموز: إذا تكررت الحرب علينا نكرر الانتصار

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أنه "بعد ​جلسة الحكومة​ هناك ورقة اقتصادية يجب أن تنفذ"، مشيراً إلى أنه إذا وضعنا الورقة الاقتصادية المالية في اجتماع الاسبوع الماضي بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري واذا لم تنفذ فهذا بعني عدم وجود حكم".

وعن ذكرى حرب تموز، لفت الرئيس عون إلى أنه "إذا تكررت الحرب علينا نكرر الانتصار".

وعن حادثة قبرشمون، أشار الرئيس عون إلى أن "الجروح ختمت بشكل سليم وتبقى الآثار ولكنها ستختم بشكل جيد".