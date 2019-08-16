يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعاقب جنرالا توغل في الأراضي اللبنانية

أفادت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" بأن "ضابطا عسكريا إسرائيليا رفيع المستوى تعرض لعقوبة تأديبية بسبب تسلله برفقة عدد من الجنود إلى أراضي ​لبنان​ ليلا عبر نفق تابع لـ"حزب الله"، موضحةً أن "​اللواء​ رافي ميلو قائد فرقة الجليل في ​الجيش الإسرائيلي​ تلقى تأديبا رسميا مع حرمانه من الترقية لثلاث سنوات، بعد أن قام برفقة مجموعة من الجنود في وقت سابق من العام الجاري بزيارة غير مرخصة لأكبر نفق لـ"حزب الله" اكتشفته ​الدولة​ العبرية عند حدودها".

وأكدت الصحيفة أن "العسكريين الإسرائيليين توغلوا عبر النفق بعمق الأراضي اللبنانية وذلك دون الحصول على إذن ودون إبلاغ ​قيادة الجيش​ بذلك".