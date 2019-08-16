داخلية إسرائيل توافق على طلب عضو الكونغرس رشيدة طليب زيارة عائلتها في الضفة

أعلن وزير الداخلية ال​إسرائيل​ي أريه درعي، في بيان موافقته على طلب عضو الكونغرس الأمريكي ​رشيدة طليب​ زيارة عائلتها في ​الضفة الغربية​.

وكان درعي قرر يوم أمس، عدم السماح لعضوتي الكونغرس، رشيدة طليب و​إلهان عمر​ من دخول الى إسرائيل.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الالكتروني لصحيفة "الجروزاليم بوست"، قالت إنه "رغم قرار درعي، إلا أن القرار الرسمي للحكومة الإسرائيلة يمر حاليًا بعملية الموافقة الرسمية"، مشيرة الى أت "وزير الداخلية مسؤول عن منح التأشيرات للدخول إلى البلاد، وعلى الأرجح سيتشاور مع رئيس الوزراء حول هذه القضية الدبلوماسية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ​تل أبيب​ تتخوّف من قيام البرلمانيتين الديمقراطيتين في ​الكونغرس الأميركي​، بزيارة ​المسجد الأقصى​ برفقة مسؤولين فلسطينيين.