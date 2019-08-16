أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي، في بيان موافقته على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب زيارة عائلتها في الضفة الغربية.
وكان درعي قرر يوم أمس، عدم السماح لعضوتي الكونغرس، رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول الى إسرائيل.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الالكتروني لصحيفة "الجروزاليم بوست"، قالت إنه "رغم قرار درعي، إلا أن القرار الرسمي للحكومة الإسرائيلة يمر حاليًا بعملية الموافقة الرسمية"، مشيرة الى أت "وزير الداخلية مسؤول عن منح التأشيرات للدخول إلى البلاد، وعلى الأرجح سيتشاور مع رئيس الوزراء حول هذه القضية الدبلوماسية".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب تتخوّف من قيام البرلمانيتين الديمقراطيتين في الكونغرس الأميركي، بزيارة المسجد الأقصى برفقة مسؤولين فلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية إسرائيل توافق على طلب عضو الكونغرس رشيدة طليب زيارة عائلتها في الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.