ظريف: الإرهاب الاقتصادي الأميركي أثر سلبا على حياة المرضى الإيرانيين

لفت وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ إلى ان "​الإرهاب​ الاقتصادي الأميركي ضد ​الجمهورية​ الاسلامية قد أثر سلبا على حياة المرضى الإيرانيين"، مشيراَ إلى أن "هذا ليس كلامي فحسب بل هناك ​تقارير​ تؤكد أن ​الارهاب​ الاقتصادي الذي تمارسه إدارة ​ترامب​ يستهدف اولا حياة الإيرانيين، هذه تصريحات أولئك الذين يعملون مباشرة في توفير الدواء للمرضى الذين يعانون من مرض ​السرطان​".

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