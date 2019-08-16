شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات إثارة الشغب داخل المنشآت الرياضية فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، عدد من العقوبات لمواجهة ظاهرة شغب الملاعب، وفيما يلى نرصد بعض العقوبات، بشأن الألعاب النارية ودخول المنشآت الرياضية بها، وعقوبات ظاهرة الشغب.

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

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- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض".