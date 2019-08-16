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قطر تواصل انسلاخها من محيطها بفتح قاعدة عسكرية تركية ثانية 

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قطر تواصل انسلاخها من محيطها بفتح قاعدة عسكرية تركية ثانية

الجمعة 16 أغسطس 2019

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قطر تواصل انسلاخها من محيطها بفتح قاعدة عسكرية تركية ثانية 

كتب

الخليج 365

أكد  أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي، أن القيادة القطرية تبتكر معنى مسخ السيادة بعودة احتلال انتهى قبل مئة عام.

وذلك إثر تكريس قطر انسلاخها عن محطيها العربي بقاعدة عسكرية تركية ثانية، وليجعل بذلك تنظيم الحمدين الشعب القطري رهينة للتشكيلات الأمنية الإيرانية والتركية، وضحية لسياستها المفضوحة في اللعب على التناقضات الإقليمية والدولية. وكتب معاليه في تغريدة:

«بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100عام». وبدوره علّق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على الخطوة القطرية باستدعاء المزيد من القوات التركية، بأنه لم يبقَ قناع لم يسقط، والواضح أن «قطر ليست منا».  

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