شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إندونيسيا يقترح نقل العاصمة لجزيرة بورنيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جاكرتا)

اقترح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم (الجمعة) على البرلمان رسميا نقل العاصمة من جاكرتا الواقعة على جزيرة جاوة المزدحمة إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.

وطرح الرئيس الاقتراح في خطاب حالة الاتحاد قبل يوم واحد من احتفال البلاد بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلالها.

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وقال «إنني هاهنا أسألكم الموافقة على نقل عاصمتنا الوطنية إلى كاليمانتان».

ومن المقرر أن يؤدي ويدودو القسم لفترة رئاسة ثانية في أكتوبر بعدما فاز بالانتخابات التي أجريت في أبريل.

وقال «العاصمة ليست مجرد رمز للهوية الوطنية، لكنها أيضا تمثيل لتقدم الأمة. هذا من أجل تحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية».