صحيفة أميركية: تعقيدات في محادثات الإمارات وإسرائيل السرية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية عن "بعض التعقيدات التي تواجه المفاوضات السرية بين إسرائيل والإمارات، والتي يقودها المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك"، مشيرةً إلى أنه "رغم الجهود الأميركية لدفع دول الخليج لمواجهة التهديد الإيراني إلا أن قنوات الاتصال الدبلوماسية الخلفية للإمارات مع إيران تعقد الأمور".
ولفتت إلى أن "أبو ظبي اتخذت مقاربة أكثر حذرا من واشنطن مع تصاعد التوترات مع إيران هذا الصيف، ورفضت الانضمام إلى الولايات المتحدة في اتهام إيران بشن هجمات على سفن تجارية في مايو، كما أرسلت الشهر الماضي مسؤولين إلى طهران لمناقشة الأمن البحري"، كاشفةً عن أن "المناقشات بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والإماراتيين، رغم أنها لا تزال في المراحل الأولية، تجاوزت كونها رمزية واستكشافية لرسم خرائط التنسيق بشأن قضايا محددة".
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