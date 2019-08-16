شلالا: الوفود المرحبة بالرئيس عون ستتقاطر غدا على قصر بيت الدين

أعلن مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ​رفيق شلالا​، "ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ سيستقبل ​الوفود الشعبية​ بدءا من يوم غد،" مشيرا الى "ان غدا سيزور ​قصر بيت الدين​ وفد من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ووفد آخر من ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، للترحيب بالرئيس عون، كما ستتقاطر وفود من رؤساء البلديات واتحادات البلديات والمجالس البلدية في المنطقة، وشخصيات سياسية واجتماعية"، لافتا الى "ان رئيس الحزب الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ والنائب ​تيمور جنبلاط​ سيزوران الرئيس بعد عودتهما من السفر."

ولفت شلالا في حديث اذاعي الى "ان الترتيبات والحركة السياحية في قصر بيت الدين لن تتغير، وستبقى عادية بالنسبة للسياح الذين يمكنهم التجول بكل حرّية في أجنحة القصر، ولن يعيقهم ابدا وجود فخامة الرئيس في القصر،" موضحا "ان كما كان يحصل في ​قصر بعبدا​، فسيختلط الرئيس عون بالزوار السواح والمواطنين في داخل الساحة في القصر،" وكشف شلالا "ان هناك جهات شعبية عدة طلبت ان تأتي للترحيب بالرئيس عون، ويمكنها لقاء الرئيس بعد تحديد موعد، بحسب البروتوكول المتّبع في رئاسة الجمهورية".