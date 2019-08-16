الحجار: وجود الرئيس عون في بيت الدين يعزز المصالحة التي حصلت في بعبدا

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "وجود فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ بيننا في ​بيت الدين​، يعزز ويمتن أجواء المصالحة التي حصلت في ​بعبدا​، التي نؤكد جميعا على أهميتها. كل التحية والتقدير وطيب الإقامة لفخامته، لكن على ما يبدو أن هناك طابورا خامسا يريد كعادته التشويش، لكن "فليخيطوا بغير هالمسلة".

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