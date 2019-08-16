عدوان: الجبل نموذج العيش معا يرحب بالرئيس عون بالمقر الرئاسي الصيفي

علق عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على انتقال ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى المقر الرئاسي ​الصيفي​ في قصر ​بيت الدين​، قائلا "الجبل كل الجبل، نموذج العيش معا، يرحب برئيس البلاد في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين".

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