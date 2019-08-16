الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تكرّم المطران درويش

استقبل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ مندوب الجامعة ال​لبنان​ية الثقافية في ​العالم​ لدى منظمة ​الأمم المتحدة​، المهندس ايلي جدعون وعقيلته، وعرض معهم اوضاع الجالية اللبنانية في كندا وعالم الإنتشار، والمؤتمر الإغترابي الزحلي المنعقد حالياً في عروس البقاع.

وقدّم المهندس جدعون درعاً تذكارياً لصاحب السيادة، مُجسَّماً لخارطة لبنان، مُقدّمٍ من الرئيس العالمي للجامعة ستيڤن ستانتن، والأمين العام العالمي روجيه هاني، ورئيس مجلس الشبيبة في الجامعة سيرجيو فغالي، تقديراً لشخص سيادته ودوره الروحي والوطني الجامع، وعربون شكر على استقباله في طاولة يوحنا الرحيم وفد شبيبة الجامعة المؤلف من مئتي شاب وشابة أتوا من عشرين بلداً في العالم.