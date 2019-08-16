فيرا يمين: المقاومة هي مشروع متكامل ولولاها لما كان هناك درع في لبنان

اعتبرت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" فيرا يمين أن "تزامن نصر تموز مع عيد انتقال السيدة العذراء يؤكد أيضاً أنه نصر إلهي"، مشيرةً إلى أن "تجولنا بأمان في ربوع الجنوب اللبناني هو بسبب نصر المقاومة ولبنان"، لافتةً إلى أن "الارهاب وجماعاته هم من رحم الصهيونية وهم وسيلة ابتدعها العدو لمواجهة المقاومة".
وفي حديث تلفزيوني، أشارت يمين إلى أن "المقاومة هي مشروع متكامل ولولاها لما كان هناك درع في لبنان ولكان الارهابيون تمددوا في لبنان"، معتبرةً أن "الاجندة الاميركية هي واحدة وإن اختلفت الاساليب والرئيس الاميركي دونالد ترامب كان الاوضح بين الرؤساء الاميركيين".
ولفتت إلى أن "المقاومة ضربت مشروع الشرق الاوسط الجديد ولكن يجب أن نكون واعين حيال المخططات الجديدة"، مضيفةً "أميركا راهنت على أنظمة عربية لانها مستسلمة ولو اجتمع العرب لنصرة قضيتنا لكنا نحج الآن في القدس".
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