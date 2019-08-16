جوقة مار الياس المخلصية ترتل في كنيسة السيدة العذراء

أحيت جوقة ​مار الياس​ المخلصية رسيتالاً روحيّاً، بعنوان "لمريم أتلو ​الصلاة​"، بمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​، بالنفس والجسد إلى السماء، برعاية المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​، وذلك في ​كنيسة السيدة​ العذراء – حي السيدة. ورنّمت التراتيل باللغات السريانية والعربية والإنكليزية. وكانت كلمة للمطران سفر عايد فيها الجوقة والحضور بالعيد كما شكر فيها أعضاء الجوقة بشخص الأستاذ فادي النحاس مقدّماً لهم أيقونة السيدة العذراء كهدية تذكارية للجوقة، كما شكر أيضاً الأب جورج بحي، الذي اهتمّ بالتحضير لهذا الرسيتال كذلك لجنة التنسيق. وقد قدّمت هذا الاحتفال الآنسة راشيل نعمة.

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