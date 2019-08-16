رامي الريس: تمزيق اليافطات في الشوف عمل مدان ومشبوه

شدد مفوض الاعلام في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​رامي الريس​، في تصريح عبر وسائل التواص الإجتماعي، على أن "تمزيق اليافطات في ​الشوف​ عمل مدان ومشبوه وهدفه الأساسي التشويش على موقف ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ المرحب ب​رئيس الجمهورية​ في ​بيت الدين​ والذي سيؤكد من خلال زيارة وفد موسع للرئيس عون في بيت الدين السبت".

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