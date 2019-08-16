سعد: مطمئنون إلى قدرات المقاومة في مواجهة العدو في الميدان

أكد رئيس التنظيمِ الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ "إننا مطمئنون إلى قدرات ​المقاومة​ في مواجهة العدو في الميدان"، مشيراً إلى "إننا غير مطمئنين إلى محاولات بعض العرب ومعهم الأميركيون زرع الفتنة لمحاربة المقاومة"، لافتاً إلى أنه "يجب أن يكون هناك تماسك وطني وإعطاء الحقوق الأساسية للمواطنين من أجل تأمين مستلزمات المواجهة".

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