روكز: إمضائي على الطعن بالموازنة ينسجم مع تاريخي العسكري ووعودي الانتخابية

أعلن النائب العميد شامل روكز من أمام ​المجلس الدستوري​ بعد تسجيل النواب العسكريين الطعن ب​قانون الموازنة​ امام المجلس الدستوري، وبالتحديد بالمواد المتعلقة بفرض رسوم وضرائب على العسكريين والمتقاعدين العسكريين، أكّد "طلب النواب الذين قدّموا الطعن، من المجلس، متابعة موضوع الطعن بالمادتين المطعون بهما في القانون،" مشددا على ان موقفه منسجم مع تاريخه العسكري ووعوده الانتخابية، خاتما بالقول: " منهم التضحية ومنا الوفا وسنستمر بهذا المنطق الى النهاية".

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