أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة جميل جبق أن "هناك مستحقات متراكمة للمستشفيات الخاصة منذ العام 2012 وفي الوقت نفسه يُطلب من المستشفيات العمل بشكل طبيعي".
ولفت هارون الى اننا "سبق ونبهنا من خطورة الوضع وقلنا ان هناك مستشفيات على شفير الاقفال ولكن للاسف لم يصدقنا احد"، مقترحا "تشكيل لجنة برئاسة الوزير جبق من أجل جدولة مستحقات المستشفيات لتستطيع الدولة دفعها وتمكين المستشفيات من الاستمرار في العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: لتشكيل لجنة برئاسة الوزير جبق من أجل جدولة مستحقات المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.