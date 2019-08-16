هارون: لتشكيل لجنة برئاسة الوزير جبق من أجل جدولة مستحقات المستشفيات

أكد نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ أن "هناك مستحقات متراكمة للمستشفيات الخاصة منذ العام 2012 وفي الوقت نفسه يُطلب من المستشفيات العمل بشكل طبيعي".

ولفت هارون الى اننا "سبق ونبهنا من خطورة الوضع وقلنا ان هناك مستشفيات على شفير الاقفال ولكن للاسف لم يصدقنا احد"، مقترحا "تشكيل لجنة برئاسة الوزير جبق من أجل جدولة مستحقات المستشفيات لتستطيع ​الدولة​ دفعها وتمكين المستشفيات من الاستمرار في العمل".