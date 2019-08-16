رئيس دير مار انطونيوس بالنبطية: مدينة التعايش والمحبة والتلاقي

لفت رئيس دير مار انطونيوس في ​النبطية​ الاب سليم نمور خلال جولة على الفعاليات الدينية والسياسية و​البلدية​ في النبطية لتهنئتها بعيدي الاضحى وانتقال ​السيدة العذراء​ إلى أنه "في عيد انتقال أمنا السيدة ​مريم العذراء​ نطلب من ربنا ونصلي له لكي يحل السلام في قلوب سياسيينا وفي قلوب كل الناس الذين قلبهم على الوطن وفي قلوب مغتربيينا، السيدة مريم هي أم الكل وهي في عيدها نتلاقى تحت جناحيها فيكبر الوطن بأرزته، نحن في ​الكتاب المقدس​ "ارتفعت كالارز في ​لبنان​ " مريم هي الحقيقة والحب الذي لا ينتهي وهي التلاقي، كما تلاقينا مسلمين ومسيحيين في كل ​الجنوب​ حول الاعياد في الاضحى وعيد انتقال السيدة مريم العذراء وقريبا سنجتمع في ​عاشوراء​ التي هي انتصار الدم على السيف".

ووصف النبطية ومنطقتها بـ"انها منطقة التعايش و​المحبة​ والتلاقي بين جميع ​الطوائف​ وهنا من خلال الاعياد نؤكد اننا ان مريم هي نفسها في ​الانجيل المقدس​ وفي القران الكريم وهي محط احترام و​تقديس​ لدى جميع الطوائف، مريم هي أم ل​يسوع المسيح​ واما لكل واحد منا".