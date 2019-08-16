طقس اليوم قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يوم الثلاثاء حيث يتقلب نسبياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات اعتباراً من الفترة المسائية.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكال التالي:

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، كما يتشكل الضباب الكثيف على الجبال.

الأحد: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.