جبق: المستشفيات تعاني اليوم من أجل الاستمرار ونحن بصدد تأمين حقوقها

لفت وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نقابة ​المستشفيات​ و​نقابة الاطباء​ إلى أن "المستشفيات تعاني اليوم من أجل الاستمرار ونحن بصدد تأمين حقوق المستشفيات وعلينا أن نتعاون من أجل تجاوز الازمة"، مشيراً إلى أن "هناك مبالغا كبيرة متراكمة كمصالحات عن السنوات الماضية ويتم درسها لنرى كيفية تسديدها".

وأشار إلى "إنني سأستدعي جميع مستوردي الادوية من أجل تسوية الامور والاموال محفوظة ممكن أن تتأخر قليلا ولكنها سندفعها"، لافتاً إلى أنه "في حال تم قطع بيع الادوية عن المستشفيات فلا فقط المستشفيات ستتضرر بل أيضا مستوردي الادوية لانهم لن يجدوا من يبيعوه إياهم".