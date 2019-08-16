جبران باسيل: فقدان المناعة من الداخل أخطر من عدو يأتي من الخارج

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بقوّتنا انتصرنا على ​اسرائيل​ من 13 سنة وسوسة ​الفساد​ تنخر ​الدولة​ و جرثومة الإقطاع تمنع بناءها وفقدان المناعة من الداخل أخطر من عدو يأتي من الخارج"، متسائلا "متى نحصّن النصر ببناء الدولة القويّة؟".

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