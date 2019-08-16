جنبلاط: فوق كل إعتبار الجبل يرحب بالرئيس عون في المقر الرئاسي الصيفي

أكد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "فوق كل اعتبار فإن الجبل يرحب برئيس البلاد العماد ​ميشال عون​ في المقر الرئاسي ​الصيفي​ في ​بيت الدين​".

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