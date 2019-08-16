الإشتراكي: تمزيق اليافطات الترحيبية بالرئيس عون عمل مشبوه في الأهداف والتوقيت

إستنكر الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب، "تمزيق اليافطات واللافتات الترحيبية برئيس الجمهورية ميشال عون في الشوف"، معتبرا أن "هذا العمل مشبوه في الأهداف والتوقيت".
ودعا الحزب الى كشف الفاعلين والمرتكبين، مؤكداً رفضه التام "لهذه الممارسات المرفوضة شكلاً ومضموناً".
وأكد الحزب الإشتراكي ترحيبه بـ"انتقال رئيس البلاد إلى قصر بيت الدين في إستعادة لتقليد قديم في الحياة الوطنية والسياسية اللبنانية، وسنرحب به من خلال وفد وزاري ونيابي وشعبي كبير السبت تعبيراً عن موقفه الواضح في هذا المجال".
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