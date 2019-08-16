الإشتراكي: تمزيق اليافطات الترحيبية بالرئيس عون عمل مشبوه في الأهداف والتوقيت

إستنكر ​الحزب التقدمي الإشتراكي​، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب، "تمزيق اليافطات و​اللافتات​ الترحيبية ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​الشوف​"، معتبرا أن "هذا العمل مشبوه في الأهداف والتوقيت".

ودعا الحزب الى كشف الفاعلين والمرتكبين، مؤكداً رفضه التام "لهذه الممارسات المرفوضة شكلاً ومضموناً".

وأكد الحزب الإشتراكي ترحيبه بـ"انتقال رئيس البلاد إلى ​قصر بيت الدين​ في إستعادة لتقليد قديم في ​الحياة​ الوطنية والسياسية اللبنانية، وسنرحب به من خلال وفد وزاري ونيابي وشعبي كبير السبت تعبيراً عن موقفه الواضح في هذا المجال".