خارجية ايران: لم نتعهد بشيء مقابل الافراج عن ناقلة النفط الايرانية

أكدت ​وزارة الخارجية الايرانية​ أن "السلطات الايرانية لم نتعهد بشيء مقابل الافراج عن ناقلة ​النفط​ الايرانية التي كانت محتجزة في ​جبل طارق​".

يذكر أن سلطات جبل طارق افرجت بالأمس عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" بعد احتجازها أكثر من أربعين يوما للاشتباه في نقلها نحو مليوني برميل من النفط الخام لسوريا.

وعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، معتبرا إن "الإفراج عن الناقلة الإيرانية في جبل طارق يؤكد فشل القرصنة الأميركية".