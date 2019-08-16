الصين تكثف شراء فول الصويا من البرازيل مع تصاعد الحرب التجارية مع أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين/واشنطن (د ب أ)
بدأت الصين هذا الأسبوع شراء كميات كبيرة من فول الصويا من البرازيل في تحول متزايد لسد فجوة ناجمة عن توقف شراء المحصول من الولايات المتحدة، وفقا لمصادر مطلعة.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها حيث أن الصفقات سرية، القول إن الصين اشترت بالفعل 25 إلى 30 شحنة سفن من فول الصويا من البرازيل هذا الأسبوع، يصل وزنها إلى حوالي 5ر1 مليون إلى 2 مليون طن. ويبحث المشترون عن المزيد من صويا البرازيل، فهم لم يشتروا حتى الآن ما يكفي لتغطية احتياجاتهم لنهاية شهر أكتوبر.
وتحولت الصين، التي أوقفت شراء فول الصويا من أمريكا في ظل احتدام النزاع التجاري مع واشنطن، إلى أمريكا الجنوبية. ولا تستطيع البرازيل تلبية كافة طلبات الصين من المحصول، وتواجه بكين حاليا خطر عدم القدرة على تلبية الاحتياجات.
ويزداد الوضع سوءا في ظل قيام مزارعي الأرجنتين بتخزين محصول الصويا خشية تراجع قيمة العملة المحلية بسبب الانتخابات.
وارتفعت مشتريات الصين من البرازيل العام الماضي بعدما فرضت بكين رسوما جمركية بقيمة 25 في المئة على الصادرات الأمريكية. وعلى الرغم من أن حمى الخنازير الأفريقية ألحقت أضرار بالطلب على وجبات فول الصويا في الوقت الذي تتناقص فيه قطعان الخنازير التي تتغذى عليها ، لا تزال الصين تواجه عجزا في الامدادات خلال الربع الأخير من العام الحالي، وفقا لمصدر مطلع.
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