رئيس إندونيسيا يناشد البرلمان والشعب دعم خطة الحكومة لنقل العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا (د ب أ)

ناشد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو (جوكوي) برلمان ومواطني البلاد دعم خطة الحكومة لنقل العاصمة من جاكرتا التي تقع في جزيرة جاوة ، إلى جزيرة بورنيو.

وقال الرئيس في خطاب "حالة الاتحاد" عشية احتفالات البلاد بالذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال: "أسألكم الموافقة على (خطة) نقل العاصمة الوطنية إلى كاليمانتان، ودعمها،" مستخدما الاسم الإندونيسي لجزيرة "بورنيو."

وأضاف: "هذا من أجل المساواة الاقتصادية والعدالة."

وأعرب عثمان سابتا أودانج، رئيس "مجلس نواب الأقاليم"، أحد غرفتي البرلمان الوطني في إندونيسيا، عن تأييده للخطة.

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وقال عثمان أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "نؤيد الخطة ويجب تنفيذها في أقرب وقت ممكن."

ولم يتم بعد الإعلان عن موقع العاصمة الجديدة بالتحديد.

ويقول الخبراء إن جزيرة بورنيو لا تواجه خطر وقوع زلازل أو ثوران براكين مثل باقي أجزاء إندونيسيا.

وتسعى الحكومة إلى البدء في نقل العاصمة من جاكرتا إلى موقعها الجديد في عام 2024، أي في نهاية فترة الولاية الرئاسية الثانية لجوكوي.

وكان وزير التخطيط الإنمائي الوطني، بامبانج برودونيجورو، قال في وقت سابق العام الجاري إن تكاليف نقل العاصمة تصل إلى 33 مليون دولار.