إخماد حريق بمنزل في سوهاج دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، على حريقٍ شب في منزل بمركز البلينا، دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مركز شرطة البلينا، بنشوب حريق بمنزل بشارع سليمان ببندر البلينا.

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تمت السيطرة علي الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، وتبين من التحريات نشوب الحريق بمنزل مكون من ثلاث طوابق ملك "وليد. خ. ع" 36 عاماً، عامل.

وقرر المذكور بأن سبب الحريق ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.