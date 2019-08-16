إصابة مزارع بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطاراً من مستشفى طهطا العام بوصول "أيمن. ص. ع" 39 عاماً، مزارع، يقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالقدم اليسرى.

واتهم المصاب "صديق. ح. ص" 44 عاماً صاحب مكتب استيراد وتصدير بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته، بسبب خلافات الجيرة.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.