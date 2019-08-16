بالصور.. توزيع 8462 استمارة توعية بالتأمين الشامل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت وزارة الصحة، حملة صباح اليوم الجمعة، لتوعية المواطنين في محافظة بورسعيد، بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتمركزت الحملة أمام ميدان المعديات المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، وبمحيط الأسواق وتجمعات المواطنين، وشرح الشباب المشاركين بالحملة للمواطنين المنظومة الجديدة وطرق التسجيل، وتلقي الخدمة الطبية، فضلًا عن أهميته للمواطن وأسرته صحيا وماديا وتشجيعهم على التسجيل به.

ونجحت الحملة في توزيع 8462 استمارة للتسجيل، ومساعدة المواطنين على استكمال بياناتهم والمستندات المطلوبة، وتوجيههم للوحدة الصحية في نطاق سكنهم.