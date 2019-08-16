اللواء أحمد المسماري : سلاح الجو الليبي يستهدف طائرات تركية داخل مطار زوارة

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن سلاح الجو الليبي استهدف طائرات تركية مسيرة داخل مطار مدينة زوارة غربي البلاد.
وقال المسماري، في بيان صحفي إنه إنه "بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا أنها تستعمل هنقرين داخل مطار زوارة"، مشيرا إلى أن "طائرات سلاح الجو العربي الليبي قامت صباح اليوم الخميس 15 أوت2019 بضرب الهنقرين وتسويتهما بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار".
وأضاف البيان أن "هذه رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية".
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