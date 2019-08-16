ترامب يقترح زيادة المصحات العقلية لمكافحة حوادث إطلاق النار العشوائية

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة المصحات العقلية لمواجهة حوادث إطلاق النار العشوائية داخل البلاد ، مشيرا إلى يريد عمل تحريات جادة عن مشتري الأسلحة النارية.
وقال ترامب في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"الإخبارية اليوم الجمعة - "أريد أن يتذكر الناس كلمة (مرض عقلي). هؤلاء الناس (مطلقو النار) يعانون من مرض عقلي، ولا أحد يتحدث عن ذلك.. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات خاصة (للمرضى العقليين).. نحن بحاجة إلى فتح مستشفيات للمجانين ومصحات خاصة".
وأشار إلى أن مصحات عقلية كثيرة أغلقت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وخرج من كانوا بها إلى الشوارع، مضيفا "أنه لا يمكن أن ندع هؤلاء في الشوارع".
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