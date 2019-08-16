باكستان تعلن مقتل أحد جنودها بنيران هندية في كشمير

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة مقتل أحد جنوده بنيران القوات الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور - في تدوينه كتبها على موقع "تويتر" ونقلتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية -"ابن شجاع أخر يضحي بحياته خلال أداء واجبه.. نال سيبوي محمد شيراز الشهادة جراء إطلاق النار من الجانب الهندي عند الخط الفاصل بين شطري الإقليم".
وكان ثلاثة جنود باكستانيين قد لقوامصرعهم أمس الخميس في تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية عبر الحدود في إقليم كشمير، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 4 جنود.
يذكر أن وزارة الخارجية الباكستانية كانت قد استدعت يوم الأربعاء الماضي نائب المفوض السامي الهندي غوراف أهلواليا لإبلاغه احتجاجها الشديد على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين في كشمير.
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