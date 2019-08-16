مقتل جندي باكستاني بنيران قوات هندية في كشمير

أعلنت باكستان مقتل أحد جنودها بنيران قوات من الهند على طول خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير.

وأعلن الجنرال آصف غفور المدير العام لهيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الذراع الإعلامي للجيش الباكستاني، في تغريدة على موقع تويتر اليوم الجمعة، هذا الخبر بحسب شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الجنود الباكستانيين الذين قُتلوا خلال يومين إلى أربعة.

كان ثلاثة جنود باكستانيين قد قُتلوا بنيران الجيش الهندي على طول خط المراقبة أمس الخميس.

وقالت هيئة العلاقات العامة بالخدمات الداخلية الباكستانية إنه رداً على ذلك قام الجيش الباكستاني بقتل خمسة من الجنود الهنود، وإصابة آخرين وألحق أضراراً بحصون عبر خط المراقبة.

من جهة أخرى، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، أمس الخميس، المقدم ديفيندر أناند القوات الباكستانية بـ "القصف غير المبرر بقذائف الهاون وإطلاق النار".

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ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عنه قوله: "لقد رد الجيش الهندي بشكل مناسب"، مضيفاً أن إطلاق النار توقف ظهر أمس ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الهندي.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية أمس الأول الأربعاء، نائب المفوض السامي الهندي، جوراف اهلواليا لتقديم احتجاجها ضد انتهاك وقف إطلاق النار وإطلاق النار على المدنيين الأبرياء عبر خط المراقبة.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن قوات أمن هندية قتلت، يوم الثلاثاء الماضي، مدنياً في إطلاق نار غير مبرر في قطاع تاتاباني على طول خط المراقبة.

وأضافت أن الجيش الهندي يستهدف، بشكل متواصل، المدنيين على خط المراقبة.

كانت الهند قد أعلنت تجريد الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير من الحكم الذاتي وألحقته باللإدارة المركزية في نيودلهي في وقت سابق الشهر الجاري. وهي الخطوة التي أثارت غضب جارتها باكستان.