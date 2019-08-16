سوريا تدمر صاروخاً أطلق على مدينة في محافظة حماة

أحبطت الدفاعات الجوية السورية صاروخاً كان يستهدف باتجاه مدينة مصياف بمحافظة حماة في ساعة متأخرة يوم الخميس ودمرته قبل أن يصيب هدفه.
وقال مصدر عسكري سوري "كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفاً معادياً قادماً من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف. وعلى الفور، قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".
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كان التلفزيون السوري قد تحدث من قبل عن صوت انفجار قوي قرب مصياف، لكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق، لكن إسرائيل أقرت مراراً بضرب أهداف داخل سوريا في السنوات الأخيرة. وكانت بعض الهجمات التي نسبتها دمشق لإسرائيل قد نفذت من المجال الجوي اللبناني.
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